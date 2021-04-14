Konya Büyükşehir YouTube kanalı ramazan ayı için hazırlandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir YouTube kanalı ramazan ayı için hazırlandı

14.04.2021 14:02
Konya Büyükşehir YouTube kanalı ramazan ayı için hazırlandı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube kanalında ramazan ayına özel programlar hazırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube kanalında ramazan ayına özel programlar hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, YouTube kanalında her kesime yönelik faydalı ve eğlenceli içerikte programları Konyalıların ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Altay, ramazanın ruhuna uygun içerikte birbirinden özel programlar hazırladıklarını vurgulayarak, "Evlerinde güzel bir ramazan ayı geçirmek isteyen çocukları ve ailelerini Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalını takip etmeye davet ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum." mesajını paylaştı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında Ramazan ayı boyunca düzenlenecek programlar hakkında şunlar kaydedildi:

"Her gün hadis-i şeriflerin ışığında ve kum sanatı eşliğinde Dursun Ali Erzincanlı'nın anlatımıyla 'Nebi Sofrası' programı evlere misafir oluyor. Kanalda, yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen ramazan programlarının yanı sıra çocuklar için de birbirinden güzel masallar ve gölge oyunları yer alıyor. Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin, Peygamber efendimizden hadis-i şeriflerin ve Müslüman bilim adamlarının anlatıldığı vantrolog kukla gösterisi de izleyiciyle buluşuyor.

Büyükşehir YouTube kanalında Ramazan ayı boyunca canlı olarak yapılan 'İftardan Sonra' yarışması da ramazanın heyecanını artırıyor. Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından yapılan çekilişle yarışmaya katılmaya hak kazanan yarışmacılar başarılı olmaları halinde KOMEK Kooperatifinden hediye çeki kazanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) da ramazan ayı boyunca hanımlara özel hatim programı gerçekleştiriyor. Canlı toplantı programı üzerinden ve her gün 11.00-14.30 saatlerinde yapılan hatim programına katılmak isteyen kadınlar KOMEK ile iletişime geçerek programa katılabiliyor. YouTube sayfasında tarihi eserlerin tanıtımından manevi büyüklerimizin hayatına, sağlıktan spora, yemekten kültüre, söyleşilerden Konya'nın eski el sanatlarına, şeflerin mutfağından sosyal içeriklere, tanıtım videolarından bilimsel içeriklere ve belgesellere kadar yüzlerce program bulunuyor."

Konya Büyükşehir YouTube kanalı ramazan ayı için hazırlandı
Konya Büyükşehir YouTube kanalı ramazan ayı için hazırlandı
Konya Büyükşehir YouTube kanalı ramazan ayı için hazırlandı
Konya Büyükşehir YouTube kanalı ramazan ayı için hazırlandı

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, KOMEK, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir YouTube kanalı ramazan ayı için hazırlandı - Son Dakika


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