Konya Büyükşehir Zabıtası Elektrikli Scooter ile Hizmet Veriyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek, denetimlerini hızlı bir şekilde yapabilmek için şehir merkezinde elektrikli scooter ile hizmet vermeye başladı.

İlk etapta Mevlana Meydanı, Bedesten Çarşısı, Kültürpark, Zafer, Kazım Karabekir Caddesi olmak üzere şehir merkezinde 10 elektrikli scooter ile hizmete başlayan ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürürken şehir ziyarete gelen misafirlere yardımcı oluyor.

Çevreci ve trafikten etkilenmeyen bir uygulama olan elektrikli scooter hizmetinin zabıta bünyesinde artırılması hedefleniyor.