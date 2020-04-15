Konya caddelerinde, şiveli reklam panolarıyla 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

KONYA'nın Karatay Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı evde kalınması çağrılarına dikkat çekmek için şiveli reklam panoları hazırlandı. Yol üzerinde ve duraklarda, 'Sokranıp durma, evden aralaşma', 'Gorona vilan bi şiy itmez dime' yazılı reklam panoları yer aldı.

Karatay Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına, şiveli yazıların yer aldığı reklam panolarıyla dikkat çekildi. Kentte yol üzerinde ve duraklardaki 'Sokranıp durma, evden aralaşma', 'Gorona vilan bi şiy itmez dime', 'Ellerinizi gözelce yudunuz mu?', 'Accık öte yanda dur' yazılı reklam panoları, görenleri gülümsetti. Reklam panoları, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi gördü. Yollarda panoların yanından geçenler, uygulamanın başarılı olduğunu belirtip, herkesin koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.