KONYA ÇALINTI KAMYONETLE KAZA YAPTI
1 saat önce
KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun kenarında park halindeki traktör römorkuna çarpan, kamyonet terk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05 Kaynak: DHA
KONYA'nın Kulu
ilçesinde yolun kenarında park halindeki traktör römorkuna çarpan, kamyonet terk edildi. Polis
yaptığı incelemede ise kamyonetin çalıntı olduğu ve kazanın ardından çalan kişi ya da kişilerin terk edip kaçtığını belirledi.
Kaza, saat 02.30 sıralarında İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Cafer Arslan
'a ait yolun kenarındaki römorka 34 BCH 126 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan boş römork aydınlatma direğini devirdi. Gürültü üzerine dışarı çıkan çevredekiler kazayı fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görelilerine haber verildi. Olay yerine gelen polis, kamyonet içinde sürücü veya başka kişinin olmadığını fark edildi. Kamyonetin terk edilmesinden şüphelenin polis yaptığı incelemede kamyonetin elektrik dağıtım şirketine ait olduğu ve çalındığını belirledi. Polis, kamyoneti çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis baskın yapınca cezaevi firarisi 4'üncü kattan atladı Hong Kong'da eli sopalı kişiler göstericilere saldırdı: 36 kişi yaralandı Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı