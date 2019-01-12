Son Dakika Haberleri: Konya Çalıştığı Fabrikayı Soyan İşçi Paraya İhtiyacım Yok, Şeytana Uydum

Konya Çalıştığı Fabrikayı Soyan İşçi Paraya İhtiyacım Yok, Şeytana Uydum

2 saat önce

Çalıştığı fabrikayı soyan işçi Paraya ihtiyacım yok, şeytana uydumKonya'da çalıştığı fabrikadan TIR fren sistemi parçalarını çaldığı tespit edilen Mehmet Gökkaya (30), tutuklandı.

Konya Çalıştığı Fabrikayı Soyan İşçi Paraya İhtiyacım Yok, Şeytana Uydum, System.String[]
Çalıştığı fabrikayı soyan işçi Paraya ihtiyacım yok, şeytana uydum

Konya'da çalıştığı fabrikadan TIR fren sistemi parçalarını çaldığı tespit edilen Mehmet Gökkaya (30), tutuklandı. Gökkaya'nın emniyetteki ifadesinde, Paraya ihtiyacım yok ama bir anlık gaflete düşüp, şeytana uydum dediği belirtildi.

Olay, geçen yıl 26 Mayıs tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. TIR fren sistemi parçaları üretimi yapan fabrikanın yetkilileri tarafından, yıl sonu olması nedeniyle parça sayımı yapıldı. Sayımda, 81 bin lira değerindeki parçaların olmadığı tespit edildi. Fabrika yetkilileri durumu araştırırken, fabrikanın güvenlik görevlisi Mayıs ayında şüpheli bir durumunun olduğunu söyledi. Görevli, gece geç saatlerde 10 yıldır fabrikanın işçisi olan Mehmet Gökkaya'nın mesaide olmamasına rağmen otomobili ile fabrikaya gelerek, 'Bitirmem gereken işler var diyerek içeri girdiğini belirtti. Bunun üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Gökkaya'nın gece geldiği iş yerinde sabahladığı, sabah oluncada mesaine devam ettiği tespit edildi. Fabrika yetkilileri bunun üzerine durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Gökkaya'yı çalışırken gözaltına aldı.

'ŞEYTANA UYDUM'

Mehmet Gökkaya'nın emniyetteki ifadesinde, Paraya ihtiyacım yok, ama bir anlık gaflete düşüp, şeytana uydum. Pişmanım dediği belirtildi. Polis, Gökkaya'nın 81 bin lira değerindeki malzemeleri 2 bin lira karşılığında sattığı iş yerine baskın düzenledi. Burada, çalınan malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemeler fabrika yetkililerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gökkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Gökkaya, İşçi, 3. Sayfa
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