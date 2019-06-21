KONYA CAMİLERDEN ÇALDIĞI PARALARI İNTERNET KAFEDE HARCARKEN YAKALANDI
1 saat önce
Konya'da 6 camiden hırsızlık yapan Suriye uyruklu Vial H. (17), çaldığı paralarla intirnet kafede oyun oynarken yakalandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
'da 6 camiden hırsızlık yapan Suriye
uyruklu Vial H. (17), çaldığı paralarla intirnet kafede oyun oynarken yakalandı. Vial H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, son 1.5 ay içerisinde merkez Meram
ve Selçuklu
ilçelerinde camilerde gerçekleşen bağış kutusu, musluk, ayakkabı gibi hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis
, hırsızlık olaylarının meydana geldiği camilerde ve çevrelerde yaptığı güvenlik kamera çalışmalarında şüphelinin bisikletle olay yerlerine geldiğini tespit etti. Kameralardan şüphelinin eşgalini de tespit eden polis, şüphelinin hırsızlık olaylarından poliste 4 adet suç kaydı bulunan Suriye uyruklu Vial H. olduğunu belirledi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen polis, kent merkezinde bulunan bir internet kafede olduğu bilgisini aldı. İnternet kafeye giden polis, Vial H.'yi camilerden çaldığı madeni paralarla oyun oynarken yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Vial H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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