KONYA Cezaevine dönmek için kapkaç yapmış - Son Dakika

Cezaevine dönmek için kapkaç yapmış

KONYA'da, markete giden Şükriye K.'nin (76) içinde 200 lira olan cüzdanını elinden kapkaç yöntemiyle çalarak, kaçan Tahsin Koçak (28), polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Koçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Koçak'ın, ifadesinde, 2010'da 'cinayete iştirak' suçundan tutuklandığını ve 4 ay önce cezaevinden izinli olarak çıktığını belirtip, "Dışarıdaki hayata bir türlü alışamadım. Tekrar cezaevine dönmek için de kapkaç yaptım dediği öğrenildi.

Olay, 25 Ağustos Salı günü, merkez Selçuklu ilçesi, Feritpaşa Mahallesi Nişantaşı Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkıp, markete giden Şükriye K.'nin yanına yaklaşan kişi, elinde tuttuğu ve içinde 200 lira olan cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalarak, kaçtı. Kapkaçın şokunu yaşayan Şükriye K., çevreden yardım istedi. İhbar üzerine gelip, olay yerinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. 55 güvenlik kamerasından şüphelinin Tahsin Koçak olduğunu belirleyen ekipler, 2010 yılında 'cinayete iştirak' suçundan tutuklandığını, 4 ay önce de izinli olarak cezaevinden çıktığını tespit etti.

'DIŞARIDAKİ HAYATA ALIŞAMADIM'

Selçuklu ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki evini tespit eden polis ekipleri, Tahsin Koçak'ı, evinin yakınındaki parkta oturduğu sırada gözaltına aldı. Koçak'ın, polise verdiği ifadede, 4 ay önce cezaevinden izinli çıktım. Dışarıdaki hayata bir türlü alışamadım. Tekrar cezaevine dönmek için de kapkaç yaptım. Beni yakalayacağınızı biliyordum dediği öğrenildi.

Konya Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Tahsin Koçak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.