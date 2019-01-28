Konya Çiftlik Evindeki Vahşetin İzleri, Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Konya'da, dün çiftlik evinde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlunun otopsileri tamamlandı.

Konya'da, dün çiftlik evinde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlunun otopsileri tamamlandı. Çiftlik evindeki izler, katliamı gözler önün serdi. Polis, katliamda evde bulunmayan Mehmet isimli eşi arıyor. Vahşice öldürülen çocuklardan geriye ise oyuncakları kaldı.



Şanlıurfa'da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hayvanların bakımını yapmak için Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Çubukçu, bir süredir Afganistan uyruklu aileye telefonla ulaşamayınca, dün akşam saatlerinde arkadaşı Davut D.'yi arayarak, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden Davut D., ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi.



EV KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ



Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören Davut D., kadını oturma odasında, 2 çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şoku atlatan Davut D., polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve 2 çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü saptanan çocukların cesetlerinin daha sonra banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.



ŞÜPHELİ KOCA, ÇOCUKLARINA DÜŞKÜNMÜŞ



Çiftlik evindeki katliamla ilgili araştırma başlatan polis cinayeti, evde bulunmayan isminin Mehmet olduğu belirlenen, kadının eşinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Polis, cep telefonu kapalı olan Mehmet'i arıyor. Tüyler ürperten katliamla ilgili soruşturma sürerken, anne ve çocuklarının kimlikleri henüz belirlenemedi. Mehmet isimli şüphelinin çocuklarına düşkün olduğunu öğrenildi. Çiftlik evindeki izler, katliamı gözler önün serdi. Başlarından vurularak öldürülen çocuklardan geriye oyuncakları kaldı.

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