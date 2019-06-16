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KONYA ÇİĞ KÖFTECİYE SAHTE PARA ŞOKU

37 dakika önce

Konya'nın Meram ilçesinde kendisine 100 lira sahte para verilen çiğ köfteci, müşterinin peşinden koşsada yakalayamadı.

Konya'nın Meram ilçesinde kendisine 100 lira sahte para verilen çiğ köfteci, müşterinin peşinden koşsada yakalayamadı. Emin olmak için müşterinin verdiği parayı diğer paralarla karşılaştıran iş yeri sahibi, parayı veren müşteriden şikayetçi oldu.
Olay, 11 Haziran günü saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köftecide meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen bir müşterinin, çiğ köfte alacağını söylemesi üzerine iş yeri sahibi siparişi hazırladı. Müşterinin verdiği 100 liranın para üstünü veren iş yeri sahibi, müşteri dükkandan çıktığı sırada paranın sahte olduğunu anladı. Müşterinin peşinden giden ancak durduramayan iş yeri sahibi geri gelerek diğer paralarla müşterinin verdiği parayı karşılaştırdı. Paranın sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
KONYA ÇİĞ KÖFTECİYE SAHTE PARA ŞOKU
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:39 Kaynak: DHA
Meram, Konya, Güncel
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