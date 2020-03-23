KONYA CİNAYETİN NEDENİ TRAFİK KAZASIYMIŞ - Son Dakika
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KONYA CİNAYETİN NEDENİ TRAFİK KAZASIYMIŞ

6 saat önce

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (2)Konya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner S. (39) ile arkadaşı Görkem G. (42), saklandıkları bağ evinde yakalandı.

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (2)

Konya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner S. (39) ile arkadaşı Görkem G. (42), saklandıkları bağ evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Okşak'ın otomobiliyle araçlarına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna kaçtığını, burada yaşanan tartışma sırasında da olayın gerçekleştiğini söylediler.

Saat 02.00 sıralarında yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Böylelikle de şüphelilerin Soner S. ve Görkem G. olduğu belirlendi. İki şüpheli, saklandıkları arkadaşlarına ait bağ evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

TRAFİK KAZASI YAPMIŞLAR

Şüpheliler ifadelerinde, Halef Okşak'ın otomobiliyle araçlarına çarptıktan sonra kaçmaya başladığını, kendilerinin de takip ettiklerini anlatarak, Okşak'ın olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna girdiğini, burada çıkan tartışmada olayın gerçekleştiğini ifade ettiler.

112'Yİ ARAYIP, AMBULANS İSTEMİŞLER

Soner S.'nin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği cinayetin ardından şüphelilerin 112'yi arayarak yardım istedikleri saptandı. Şüphelilerin, ihbar telefonunda, kaza yaptıklarını, bir kişinin yaralı olduğunu, bulundukları yere ambulansın gelmesini istedikleri belirlendi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

KONYA CİNAYETİN NEDENİ TRAFİK KAZASIYMIŞ

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:04 Kaynak: DHA

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