Son Dakika Haberleri: Konya cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu
Son Dakika Güncel Konya cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu

Konya cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu

12 dakika önce

Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurduKonya'nın Emirgazi ilçesinde, cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen Özlem K. (27), sevdiği İ.K. adlı kızı evinden kaçırmak istedi.

Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen Özlem K. (27), sevdiği İ.K. adlı kızı evinden kaçırmak istedi. Özlem K., buna engel olmaya çalışan İ.K.'nin kuzeni Şenol K.'yi (43) tabancayla vurarak, karnından yaraladı. Çıkan arbedede dövülen Özlem K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yunak'ta oturan ve cinsiyet değiştirmek için tedavi gördüğü ileri sürülen Özlem K., iddiaya göre, İstanbul'da yaşayan, sevdiği B.E. adlı kız sayesinde bir süre önce İ.K.'nin ailesiyle tanıştı. Bir süre sonra B.E. ile arası bozulan Özlem K., İ.K. isimli kızı sevmeye başladı. Özlem K., Emirgazi'de oturan İ.K.'yi evinden kaçırdı. İ.K.'nin kaçırılması üzerine araştırma başlatan aile bireyleri, Özlem K. ve kızlarının Beyşehir'de olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ikilinin yanına giden aile, dönmeye ikna ettiği kızları İ.K.'yi evlerine getirdi. Aile bireyleri, daha sonra jandarmaya gidip, Özlem K. hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Özlem K. de dün öğle saatlerinde Emirgazi'ye gidip, İ.K. ile yeniden kaçmak istedi. Aile, engel olmaya çalışınca yanında getirdiği, babasına ait ruhsatsız tabancayı başına dayayan Özlem K., Kendimi vururum. İ.K.'yi bana vereceksiniz dedi. Özlem K., bu sırada çıkan arbedede, ikiliye engel olmaya çalışan, İ.K.'nin amcasının oğlu Şenol K.'ye 2 el ateş etti. Kanlar içinde kalan ve karnından yaralanan Şenol K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arbedede dayak yiyen Özlem K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konya cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu

Emirgazi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
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