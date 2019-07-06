Son Dakika Haberleri: KONYA Cip ile otomobil çarpıştı, kadın ve çocuklar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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KONYA Cip ile otomobil çarpıştı, kadın ve çocuklar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

1 saat önce

Cip ile otomobil çarpıştı, kadın ve çocuklar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduKonya'da önündeki otomobili sollayan cipin, kavşakta başka bir otomobille çarpışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cip ile otomobil çarpıştı, kadın ve çocuklar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Konya'da önündeki otomobili sollayan cipin, kavşakta başka bir otomobille çarpışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza esnasında kaldırımda bulunan iki çocuk ve bir kadın ise cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, dün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Gülgün Sokak ile Uzunyol Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre kavşağa yakın bir noktada önündeki otomobili sollayan cip, kavşakta başka bir otomobil ile çarpıştı. Cip, çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Bu sırada kaldırımda bulunan iki çocuk ve bir kadın ise markete kaçarak cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar ise aynı yerde daha öncede çok sayıda kazanın olduğunu ve buna önlem alınması gerektiğini söyledi.
KONYA Cip ile otomobil çarpıştı, kadın ve çocuklar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
Konya, Güncel
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