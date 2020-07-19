KONYA Çocuklar sera kültürünü yaşayarak öğreniyor - Son Dakika

Çocuklar sera kültürünü yaşayarak öğreniyor

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kreşe giden çocuklar, belediyenin park ve bahçelerinde çalışan görevlilerle çapa, gül budama, bitkilerin bakım ve temizlenmesini yapıp sera kültürünü öğreniyor. Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile özel bir kreşin ortaklaşa yürütülen 'Minik Öğrencilere İyilik Haftası' konulu proje kapsamında, kreşteki çocuklar, görevlilerle birlikte kentteki park ve bahçelerde aktivitelerde bulunuyor. Çapa yapıp, gül budayan, bitkilerin bakım ve temizliğini yapan çocuklar yaşayarak öğrenmeye çalışıyor. Kreş Müdürü Ayşegül Selanik (28), yaparak öğrenmenin önemli olduğunu belirterek, "Bizler öğretmenlerimizle okulda eğitim planlarımızı hazırlarken, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya çalışıyoruz. Bu süreçte biz bu haftayı 'İyilik Haftası' olarak belirledik. Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'yle görüşmeler sağladık. Onlar sağ olsunlar bize çok destek oldular. İşin mutfağın da burada yaparak, yaşayarak öğrenebilecekleri pozitif öğrenme ortamları hazırladılar çocuklarımıza. Bizler buraya geldik. Onlar burada iyilik kavramını yerinde öğreniyorlar ve burada ablalarımıza, abilerimize yardımcı oluyorlar. Bitkileri çapalıyorlar, güllerin kurumuş yerlerini buduyorlar, işte sera kültürünü öğreniyorlar. Buradaki sokak hayvanlarına yardımcı oluyorlar. İyiliği yerin de yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Bu süreç çocuklarımızın öğrenme sürecini daha çok kolaylaştırıyor ve daha kalıcı hale getiriyor. Dört duvar arasında değil de çatısı gökyüzü olan yerler de eğitim ve öğretim amaçlıyoruz hedefliyoruz" diye konuştu.

Kreşte eğitim gören öğrencilerden Fatma Gökçe de, "Bugün buraya geldik. Çiçekleri kontrol ettik. Bir de saksıları içeriye taşıdık. Çiçekleri ekelim diye çapa yaptık. Makasla kurumuş gülleri temizledik. Ormana gittik, tenise gittik, futbol oynadık. Daha sonra bakımını yaptığımız çiçekleri koklayacağız dedi. Minik öğrencilerden Mehmet Han ise, 'Buradaki abilere ve ablalara iyilik yaptım. Abilere, ablalara yardım ettim, çiçekleri suladım. Kuruyan gül dallarını kestik. Ekim yaptık, kova doldurduk. Çok eğlenceli bir vakit geçirdik" dedi.