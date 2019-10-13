Son Dakika Haberleri: Konya çocuklar zarar görmesin isterken elektrik akımına kapıldı
Son Dakika Güncel Konya çocuklar zarar görmesin isterken elektrik akımına kapıldı

Konya çocuklar zarar görmesin isterken elektrik akımına kapıldı

53 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, apartman görevlisi İrfan Öcal (35), parkın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki asılı olan telefon kablosunu çocuklara zarar vermemesi için almak isterken, elektrik akımını kapıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, apartman görevlisi İrfan Öcal (35), parkın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki asılı olan telefon kablosunu çocuklara zarar vermemesi için almak isterken, elektrik akımını kapıldı. Yaralanan Öcal, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Eti Mahallesi Eti Parkı'nda meydana geldi. Parkın yanındaki apartmanda görev yapan İrfan Öcal, parkın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına, kim tarafından atıldığı belli olmayan telefon kablosunun asılı olduğunu gördü. Uzanınca alınabilecek seviyede olması nedeniyle, çocuklara zarar vereceği düşüncesiyle kabloyu çeken Öcal, akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı Öcal, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asılı kablonun alınması içinde elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi. Polis, kabloyu atan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Konya çocuklar zarar görmesin isterken elektrik akımına kapıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan Merkel'e açıkça sordu: Bizden mi yanasınız terör örgütünden mi?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler kiliseden saldırıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nda 490 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı Harekatı'nda Hilal Taktiği kullanılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 15:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya çocuklar zarar görmesin isterken elektrik akımına kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]