KONYA ÇOCUKLARIN ÇATI KATINDA TEHLİKELİ OYUNU
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Konya'da bir binanın çatı katındaki penceden çatıya çıkan çocukların tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
'da bir binanın çatı katındaki penceden çatıya çıkan çocukların tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çocukların çatıda ilerlemesi üzerine çevredekiler bağırarak içeri girmeleri konusunda uyarıda bulundu. Selçuklu
ilçesi Buhara
Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan penceden dışarı çıkan biri kız iki çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı. Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuklardan birinin çatıda ilermesi üzerine çevredekiler bağırarak, içeri girmesi konusunda uyardı. Uyarı üzerine çocuklar içeri girdi.
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