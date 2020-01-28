Konya çocukların naylonla kayma keyfi - Son Dakika
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Konya çocukların naylonla kayma keyfi

6 saat önce

Çocukların naylonla kayma keyfiKONYA'nın Taşkent ilçesinde oturan öğrenciler, sömestir tatilini, naylon üzerinde kayarak keyifli hale getiriyor.

Çocukların naylonla kayma keyfi

KONYA'nın Taşkent ilçesinde oturan öğrenciler, sömestir tatilini, naylon üzerinde kayarak keyifli hale getiriyor.

Orta Toros Dağları'nda yer alan Taşkent ilçesinin Balcılar Mahallesi'nde oturan çocuklar, Burunbaşı mevkiinde naylonlarla kayıyor. Öğrencilerin biraya gelmesini sağlayan Mustafa Karaalp, " Fransa'da yaşıyorum. İzin için memleketime gelmiştim. Kayak yapmak için malzemelerim vardı. Buradaki öğrencilerinde kayak yapması için Burunbaşı mevkiinde geldik. Onların tatillerini keyifli yaşamasına katkıda bulunmak istedim. Bizim için Uludağ burası" diye konuştu.

Konya çocukların naylonla kayma keyfi

Toros Dağları, Balcılar, Taşkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:28 Kaynak: DHA
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