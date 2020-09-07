KONYA Çocukluk arkadaşları arasındaki 'hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti - Son Dakika

Çocukluk arkadaşları arasındaki 'hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti

KONYA'da iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra 2 çocukluk arkadaşı arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Çıkan kavgada Naim Kaçın (23) arkadaşı Yunus Emre Özsan'ı (23) tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Kaçın, evinde gözaltına alındı; daha sonra çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.

Olay, 4 Eylül tarihinde sabah 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre gezdikleri otomobilde uyuşturucu madde kullanan çocukluk arkadaşları Yunus Emre Özsan ve Naim Kaçın arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Özsan Kaçın'ı, Kaçın da Özsan'ı daha çok sevdiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Özsan, Kaçın'a 'beni çok sevdiğini ispatla' dedi. Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Kaçın, tüfeği Özsan'a doğrultarak ateş etti. Özsan, baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPMIŞ

Naim Kaçın, yerde hareketsiz yatan arkadaşını hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Daha sonra çevredekilere ambulansı aramalarını söyleyen Kaçın, olay yerine gelen ambulansın siren seslerini duyması üzerine kaçtı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Özsan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabri Z.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Naim Kaçın'ı suç aleti tüfekle birlikte Merkez Karatay ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçın emniyetteki sorgusunda, "Yunus Emre benim samimi arkadaşım. Kullandığımız uyuşturucu maddenin etkisi ile araç içerisinde kavga ettik. Bunun üzerine tüfekle ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Naim Kaçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.