Konya çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu - Son Dakika
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Konya çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

6 saat önce

Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulunduKonya'nın Selçuklu ilçesinde, çöplükte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu.

Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çöplükte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, olaya tepki göstererek, bunu yapanların bulunmasını istedi.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru Göktaş, çöpün yanından geçtiği sırada hareketsiz halde yatan bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden Göktaş, köpeğin bir kısmının yanmış ve ölü olduğunu belirledi. Kendisinin de 2 köpeği olduğunu belirten Ebru Göktaş, Sabah görünce şok geçirdim. Benim de 2 köpegim var. Sürekli mahallede gezdiren biriyim. Böyle canilerin barındığını görünce neye uğradığımı şaşırdım. Bunu yapanlarda vicdan kalmamışdedi. Konya'da bulunan hayvan hakları dernekleri de duruma tepki göstererek, bunu yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

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Konya çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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