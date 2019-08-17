KONYA Çukurda kalan şahini kurtardılar
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Çukurda kalan şahini kurtardılarKonya'nın Karatay ilçesinde, definecilerin açtığı 4 metrelik çukura girip, mahsur kalan şahini çevredekiler kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
Çukurda kalan şahini kurtardılar Konya
'nın Karatay
ilçesinde, definecilerin açtığı 4 metrelik çukura girip, mahsur kalan şahini çevredekiler kurtardı.
Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Başgötüren Mahallesi'nde meydana geldi. Definecilerce açıldığı tahmin edilen, 4 metre derinliğindeki çukura giren şahin, burada mahsur kaldı. Şahinin sesini duyan çevredekiler, kurtarmak için harekete geçti. İçlerinden Nuri Seyis, merdivenle çukura girdi. Kuşu kaldığı çukurdan alan Seyis, dışarı çıktı. Yarasının olmadığı görülen şahin, doğaya salındı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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