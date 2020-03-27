Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli... - Son Dakika

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli...
6 saat önce
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:08 Kaynak: AA
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