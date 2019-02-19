Son Dakika Haberleri: Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Deaş Operasyonu Açıklaması

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Deaş Operasyonu Açıklaması

1 saat önce

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek, operasyon kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Deaş Operasyonu Açıklaması, System.String[]
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirterek, operasyon kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer 3 şüpheli hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

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