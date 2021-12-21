Konya Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Solmaz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Ramazan Solmaz, haber kategorisinde, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli çocuğu darbederek gözaltına almasına ilişkin Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını seçen Solmaz, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın İstanbul'daki Fatih Camisi'nde çektiği, "Bayram namazı" fotoğrafını oyladı.

Kategorilerde yer alan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Solmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Basın mensuplarının her şart ve süreçte büyük fedakarlıklarla görevlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Solmaz, "Oyladığımız fotoğrafların çekilmesinde emeği olan arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansını da büyük emeklerle hazırlanmış bu oylama için ve hem ülke içinde hem de tüm dünyada yaşananların vatandaşa birebir yazılı ve görsel olarak aktarılmasında gösterdiği hassasiyet dolayısıyla tebrik ediyorum." diye konuştu.