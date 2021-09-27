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Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama - Son Dakika

Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama

27.09.2021 11:14
Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama, System.String[]

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 günde düzenlenen operasyonlarda farklı suç örgütlerine bağlı 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü serbest kaldı.

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 günde düzenlenen operasyonlarda farklı suç örgütlerine bağlı 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü serbest kaldı. Operasyonlarda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik son 3 günde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplamda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 48 bin 640 adet sentetik ve ecstasy hap, 2 kilo 300 gram esrar, 1 kilogram sentetik kannabinoid, 99,5 gram metamfetamin, çok sayıda hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 11'i 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.


Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama
Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama
Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama

Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama - Son Dakika
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