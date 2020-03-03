Son Dakika › Güncel › Konya'da 1 Afgan, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında - Son Dakika
Konya'da 1 Afgan, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
12 dakika önce
KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. S.İ.'nin 'koronavirüs' olup, olmadığı yapılan tetkik sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi. FOTOĞRFALI
Son Dakika 7 yaşındaki Afgan Leyla, Yunan polisinin zulmünü anlattı: Beni odaya kilitleyip darp ettiler 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi