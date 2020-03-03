Konya'da 1 Afgan, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 1 Afgan, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında - Son Dakika

Konya'da 1 Afgan, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

12 dakika önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Konya'da 1 Afgan, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. S.İ.'nin 'koronavirüs' olup, olmadığı yapılan tetkik sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi. FOTOĞRFALI


Afganistan, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
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