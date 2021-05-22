Konya'da 1. Karatay Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Konferansı düzenlendi

Konya Ticaret Odası Karatay (KTO) Üniversitesi tarafından, çevrim içi olarak gerçekleştirilen "1. Karatay Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Konferansı" başladı.

Malezya ve Dubai'den de takip edilebilen konferansın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye'de ilk defa açılan İslam İktisadı ve Finans Bölümü'nün bu yıl ilk mezunlarını verdiğini söyledi.

Sahanın ihtiyacı olan bölüm ve programlar açtıklarını ve müfredatları da oluşturduklarını ifade eden Sade, "Taşın altına elimizi hep birlikte koymuş olduk. Bir amacımız da İslam iktisadı ve finans alanında nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve İslami finans alanında girişimciler yetiştirmek." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da İslami finans sisteminin dünyada 1960'lı yıllarda ivme kazanmaya başladığını anımsattı.

Sarınay, Türkiye'de 1985'te İslami finans sektörünün başladığını belirterek, "2005 yılına kadar mevzuat yetersizlikleri, hukuki düzenlemelerdeki eksikler gibi sebeplerle hızlı ve güvenilir bir şekilde gelişememiştir. 2005'te katılım bankacılığı adıyla bankacılık kanununa dahil olarak mevduat ve yatırım bankalarıyla aynı statüyü elde etmişlerdir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de İslami finansı temsil eden kurum olan katılım bankalarının sektördeki payının yüzde 5-6 olduğunu vurgulayan Sarınay, küresel düzeyde İslami finans varlıklarının giderek arttığını aktardı.

KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren ise yaşanan finansal krizlerin, iktisat ve finans alanında dünyayı yeni arayışlara yönelttiğini ifade etti.

"Kovid-19 Sonrası Değişen Finansal Sistem ve Yeni Yöntemler" konulu açılış panelinin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Daire Başkanı Tarık Akın yaptı.

Akın, panelin açılışında, katılım finans alanında son 5 yılda çok önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, 2021-2025 döneminde katılım finansın bütüncül olarak ele alınarak sürdürülebilir bir biçimde hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak politika ve adımların atılacağı stratejik bir dönem olacağını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kurulmasının konuya verilen önemin göstergesi olduğunu dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Katılım Finans Dairesi, bu alanda strateji geliştirme, koordinasyon ve ürün geliştirme merkezi olarak görev yapacak. Katılım finans kavramı, katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren tüm aktörleri, ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir finansal sistemi ifade ediyor. Bu bütüncül ele alış ekseninde başta katılım finans kuruluşları olmak üzere, sermaye piyasaları, sigortacılık, sosyal finans gibi sektörlerin katılım anlamındaki parçaları katılım finans çatı kavramı altında ifade ediliyor. Dolayısıyla burada birçok sektörü kapsayan, bankacılığın da ötesinde bir çatı kavram ve düşünce şekli var."