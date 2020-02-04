Konya'da 1 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 1 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 1 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Konya'da düzenlenen operasyonda 1 kilogram eroin ile çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 kişiye madde kullanmak ve satmaktan adli işlem yapıldı.

Konya'da 1 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Konya'da düzenlenen operasyonda 1 kilogram eroin ile çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 kişiye madde kullanmak ve satmaktan adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1 kilogram eroin maddesi ve 2 bin 991 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullandığı belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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