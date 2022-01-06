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KONYA'DA, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA POLİS MEMURU TUTUKLANDI - Son Dakika

KONYA'DA, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA POLİS MEMURU TUTUKLANDI

06.01.2022 22:35

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu durdurulduktan sonra polis memuru D.Y.'nin tabancasının iddiaya göre kazara ateş almasıyla başından vurulan Beytullah Gölcük, yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu durdurulduktan sonra polis memuru D.Y.'nin tabancasının iddiaya göre kazara ateş almasıyla başından vurulan Beytullah Gölcük, yaşamını yitirdi. Polis memuru D.Y., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Olay, 1 Ocak günü saat 01.10 sıralarında Kulu ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis memurları, hırsızlık şüphesiyle içinde 3 kişinin bulunduğu kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan M.M.Ç., A.G. ve Beytullah Gölcük, kamyonetle kaçtı. Polis, takip sırasında aracın lastiklerine ateş ederek kamyoneti durdurdu. 3 kişi gözaltına alınmak istendiği sırada polis memuru D.Y.'nin tabancasının iddiaya göre, kazara ateş almasıyla Gölcük, başından yaralandı. Kanlar içinde kalan Gölcük, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.M.Ç. ve A.G. de gözaltına alındı.

Tedaviye alınan Gölcük ise dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan polis memuru D.Y., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kulu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "01012022 günü saat01.15 sıralarında ilçemizde meydana gelen talihsiz olayla ilgili olarak ilçemiz gençlerinden olan Beytullah Gölcük, 05 Ocak tarihinde vefat etmiştir. Konuyla ilgili olarak Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığınca tahkikat titizlikle yürütülmekte olup olaya müdahale eden kamu personelinin silahlarına el konulmuş, talihsiz olayla ilgili olarak bir polis memuru 6 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, soruşturma halen devam etmektedir. Konu ile ilgili sosyal medya platformlarında, asılsız iddialar sonucu halk arasında bilgi kirliliğine yol açan ve asılsız birtakım paylaşımların olduğu görülmüş, olayın tüm detayları Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönüyle titizlikle değerlendirilmekte, hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde soruşturma devam etmektedir. Bu tür sosyal paylaşımlarla ilgili adli mercilere gerekli suç duyurularında bulunulmuştur denildi.

KONYA'DA, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA POLİS MEMURU TUTUKLANDI
KONYA'DA, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA POLİS MEMURU TUTUKLANDI
KONYA'DA, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA POLİS MEMURU TUTUKLANDI

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Polis Memuru, Hisarcık, Gölcük, Kulu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA POLİS MEMURU TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA'DA, 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA POLİS MEMURU TUTUKLANDI - Son Dakika
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