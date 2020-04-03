Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

KONYA'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi, il dışından gelen 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş, çıkışlar kapatıldı.

İzmir'den bir yakının cenazesine katılmak için Argıthanı Mahallesi'ne gelen kişi, dün yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, ailesi ve temasa geçtikleri kişiler sağlık ekipleri tarafından takibe alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu' kararıyla yaklaşık 3 bin nüfuslu mahalle bugün karantinaya alındı. Mahalle halkı sokağa çıkartılmazken, Ilgın Belediyesi ekipleri de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Jandarma da mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Beyşehir ilçesinin Esence Mahallesi'nin dünden itibaren karantinaya alınması üzerine Konya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.