Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

14 dakika önce

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındıKONYA'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi, il dışından gelen 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

KONYA'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi, il dışından gelen 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş, çıkışlar kapatıldı.

İzmir'den bir yakının cenazesine katılmak için Argıthanı Mahallesi'ne gelen kişi, dün yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, ailesi ve temasa geçtikleri kişiler sağlık ekipleri tarafından takibe alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu' kararıyla yaklaşık 3 bin nüfuslu mahalle bugün karantinaya alındı. Mahalle halkı sokağa çıkartılmazken, Ilgın Belediyesi ekipleri de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Jandarma da mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Beyşehir ilçesinin Esence Mahallesi'nin dünden itibaren karantinaya alınması üzerine Konya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

Argıthanı, İzmir, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:36 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi         
09:38
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak         
09:35
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı         
09:26
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak         
09:20
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi         
09:04
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
09:00
Peru'nun gizemini koruyan antik şehri Machu Picchu'ya hayran olacaksınız Peru'nun gizemini koruyan antik şehri Machu Picchu'ya hayran olacaksınız         
09:00
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli         
08:56
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin         
08:49
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi         
08:29
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak         
08:29
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu         
07:58
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım         
07:56
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı         
07:49
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor         
07:38
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak         
07:23
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü         
01:15
Eto'o, Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti         
00:59
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler         
00:46
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi         
00:41
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar         
00:04
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı         
23:58
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel         
23:55
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi         
23:38
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum         
23:36
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek         
23:33
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı         
23:31
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek         
23:25
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı         
22:49
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin? Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 09:51:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]