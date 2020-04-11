Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

KONYA'nın Bozkır ilçesindeki Söğüt Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İstanbul'dan bir yakının cenazesi için memleketi Bozkır ilçesindeki 460 nüfuslu Söğüt Mahallesi'ne gelen 1 kişi ile temasta bulunduğu 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Sağlık ekipleri mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirirken, hastaların temasta bulundukları kişileri takibe aldı. Jandarma da mahalleyi giriş-çıkışlara kapattı.

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