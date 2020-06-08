Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Konya'da 1 mahalle karantinaya alındıKONYA'nın Ilgın ilçesi Beykonak Mahallesi'nde 3 ailede 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.
Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı
KONYA'nın Ilgın ilçesi Beykonak Mahallesi'nde 3 ailede 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı. Eskiden belde statüsünde olan yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Beykonak Mahallesi'nde 3 ailedeki 15 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aileler için tedavi ve karantina süreci başlatıldı. Filyasyon ekipleri de ailenin temasa geçtiği kişileri tespit etmek için harekete geçti. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'da mahallenin karantina alınmasına karar verdi. Bunun üzerine mahalle girişinde önlem alan jandarma, giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:56 Kaynak: DHA
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