Konya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Konya'da kaçakçılık operasyonu

28.04.2022 12:50
Konya'da kaçakçılık operasyonu

Konya polisinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, 1 milyondan fazla makaron, çok sayıda kaçak sigara, kaçak akaryakıt ve cep telefonu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Konya polisinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, 1 milyondan fazla makaron, çok sayıda kaçak sigara, kaçak akaryakıt ve cep telefonu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan operasyonlarda toplam 1 milyon 70 bin kaçak makaron, 25 bin 500 doldurulmuş sigara, 14 kilogram tütün ve 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, KOM ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt, 1 adet sayaçlı santrifüj aparat ve 1 adet elektrik için kullanılan benzinli jeneratör ele geçirilerek el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınana 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Konya'da kaçakçılık operasyonu
Konya'da kaçakçılık operasyonu
Konya'da kaçakçılık operasyonu
Konya'da kaçakçılık operasyonu
Konya'da kaçakçılık operasyonu
Konya'da kaçakçılık operasyonu
Konya'da kaçakçılık operasyonu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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