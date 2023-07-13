Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak - Son Dakika
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Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak

13.07.2023 12:44

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatı tamamlanmak üzere. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük'ün dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, merkezin şehrin turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Merkez, Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yatırımı olacak ve 28.500 metrekarelik bir alana sahip olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında sona gelindi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'nın, en önemli miraslarından birisinin de 10 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük olduğunu ifade etti.

"ŞEHRİN TURİZMİNE KAZANDIRACAĞIZ"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Konya'nın bu önemli değerini korumanın ve sonraki kuşaklara aktarmanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz ülke turizmine hizmet etmek için artık gün sayıyor. Çatalhöyük'ün tüm dünyada daha fazla tanınması için şehrimize kazandırdığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizle bölgeye gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlayacağız ve bilgilendireceğiz. Fiziki inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlanan merkezin iç tefrişatını da tamamlayıp kısa süre içinde şehrimizin turizmine kazandıracağız" diye konuştu.

Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Merkezin aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yatırımı olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Konya'mızın turizmden aldığı payı en yükseğe çekmek için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Konya ve ülke turizmine değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak

28 BİN METREKAREDEN OLUŞUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi 28.500 metrekare proje alanından oluşuyor.

Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak
Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak
Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak - Son Dakika


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