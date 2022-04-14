Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu - Son Dakika
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Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu

14.04.2022 19:07
Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu

Konya'nın Karatay ilçesinde 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Konya'nın Karatay ilçesinde 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, çalışmak için tarlasına gittiğinde obrukla karşılaştı.

Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

AFAD ekipleri obruğun 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde olduğunu tespit etti.

Bölgede obruklar daha çok Karapınar ilçesinde görülüyordu.

Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu
Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu
Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu

YORUMLAR
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Çiftçi, İsmil, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu - Son Dakika
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