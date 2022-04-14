Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu - Son Dakika

Konya'nın Karatay ilçesinde 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, çalışmak için tarlasına gittiğinde obrukla karşılaştı.

Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

AFAD ekipleri obruğun 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde olduğunu tespit etti.

Bölgede obruklar daha çok Karapınar ilçesinde görülüyordu.