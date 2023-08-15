Konya'da 10 yaşındaki çocuk apartmandan düşerek hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, beş katlı apartmanın 4. katından düşen 10 yaşındaki zihinsel engelli çocuk hastanede hayatını kaybetti.

DÖRDÜNCÜ KATTAN YERE ÇAKILDI

Yeni Mahalle Erenler Caddesi'ndeki apartmanın önünde bir kız çocuğunun yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Apartmanın dördüncü katındaki pencereden düştüğü anlaşılan B.Y, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki müdahalenin ardından çocuk, kent merkezindeki hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine nakledildi. B.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY SIRASINDA EVDE YALNIZMIŞ

Kız çocuğunun evde yalnız başına kaldığı sırada olayın yaşandığı öğrenildi. B.Y'nin düştüğü pencerenin camı ve sinekliğinin açık olduğu görüldü. B.Y'nin zihinsel engelli olduğu, Beyşehir'deki Kamil Akkanat Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gördüğü belirtildi.