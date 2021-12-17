Konya'da 11 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve bir miktar nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekipleri, merkez Karatay ilçesinde 11 farklı adrese, 185 polis ile yapılan baskınlarda 63 gram sentetik bonzai maddesi, 30 gram eroin maddesi, 259 adet sentetik ecza hap maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tüfek, 33 adet fişek, 3 adet kama bıçak, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 3 bin 225 lira suç unsuru para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1'i aranan şahıs olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA