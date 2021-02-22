Konya'da 11 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda 11 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik, Kaçakçılık, Organize Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, 11 bin 700 uyuşturucu hap, 200 gram uyuşturucu madde, 2 bin dolar değerinde sahte banknot, 12 ruhsatsız tabanca ile 6 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda 48 zanlıya işlem yapıldığı öğrenildi.