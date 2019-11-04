Son Dakika Haberleri: Konya'da 115 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Konya'da 115 kilo eroin ele geçirildi

Konya'da 115 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Konya'nın Karatay İlçesinde bir kamyonda 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Konya'da 115 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Karatay İlçesinde bir kamyonda 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatlıcak Mahallesi Adana- Ereğli Çevre Yolu Tatlıcak uygulama noktasında bir kamyonda arama yaptı.

Ekipler, Ş.Ö'nün kullandığı kamyonun içine zulalanmış 156 pakette toplam 115 kilo 400 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Karatay, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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