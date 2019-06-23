Son Dakika Haberleri: Konya'da 12 köpek telef edilmiş halde bulundu
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Konya'da 12 köpek telef edilmiş halde bulundu

24 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde 12 köpek telef edilmiş halde bulundu.

Konya'da 12 köpek telef edilmiş halde bulundu, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesinde 12 köpek telef edilmiş halde bulundu.
Karapınar- Ereğli kara yolunun üçüncü kilometresinde boş bir arazide, köpeklerin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, 12 köpeği telef edilmiş halde buldu.
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaptığı incelemede köpeklerin öldürüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Hayvanların farklı zamanlarda zehirlenerek telef edildiği üzerinde durduklarını anlatan Yaka, "Bu yapılanlar kabul edilemez ve insanlık dışıdır. 12 köpek değişik zamanlarda katledilmiştir. Bir seferde olan bir olay değildir. Burada bulunan 4 yavrunun da hayvan barınağında bakım ve tedavisini yapacağız." dedi.
Yaka, gördüklerinin vahşet olduğunu ve sorumlularının bulunması için çalışmaların başladığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:35 Kaynak: AA
Ereğli, Karapınar, Konya, Güncel
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