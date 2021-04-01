13 bitkideki faydalı bileşiklerden gıda takviyesi üretildi - Son Dakika

13 bitkideki faydalı bileşiklerden gıda takviyesi üretildi

01.04.2021 12:11

Konya'da bir girişimcinin yatırımıyla Selçuk Üniversitesi'nde sürdürülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda bitkisel gıda destekleyici ürün geliştirildi.

Konya'da bir girişimcinin yatırımıyla Selçuk Üniversitesi'nde sürdürülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda bitkisel gıda destekleyici ürün geliştirildi.

Yurt dışında yaşayan Konyalı iş adamı Hakkı Çiftçi, Avrupalı yatırımcı ortaklarıyla üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sağlığa faydalı doğal ve etkili ürün için 3 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Selçuk Üniversitesi'nin yanı sıra Konya Teknokent ve KOSGEB destekleriyle 3 yıla yakın yürütülen çalışmada, 13 bitkideki faydalı bileşikler, doğal ve modern yöntemler kullanarak ekstrakte edildi.

Yürütülen proje kapsamında; bağışıklık sistemini güçlendiren "MatMed" adında bitkisel destekleyici gıda üretildi.

"Bağışıklık sistemini güçlendiriyor"

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kara, AA muhabirine, 100'e yakın bitki türü üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bağışıklık sisteminin zayıf olmasının hastalıkların temel nedeni olduğuna işaret eden Kara, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle ilgili doğal bitkilerin kullanıldığı sistemlerin etkin olarak kullanıldığını bildirdi.

Kara, projede modern çalışmalardan ve literatürlerden elde edilen bilgilerin Ar-Ge çalışmalarında değerlendirildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, hastalıklarla mücadelemizi sürdürecek sağlıklı, doğal yeni bir ürün elde edildi. Çalışmamızda 13 ayrı değişik bitkinin bioaktif bileşiklerinin sinerjisiyle bir oluşum sağladık. En önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendiriyor olması. Vücuttaki olumsuz etkiyi kaldırmada, hangi tür virüs veya patojen olursa olsun oldukça etkili. Bu ürün, bağışıklık sistemi aktivasyonunu hızlandırıcı ve güçlendiricidir. Hem anti viral hem de anti bakteriyel olmasının yanı sıra virüsidal etkisi de çok yüksek. MatMed, çeşitli bitkisel bileşiklerden oluşan ve modern bir üretim sürecinde standardize edilmiş doğal bir üründür."

"Vücut tarafından emiliminin kolaylaştırıldığı etkili ve doğal bir ürün"

Ürünün, bitkilerin özelliklerine ve doğal yapılarına göre ayrılarak, etkili taşıyıcı sistemlerle uygun biçimde ve oranlarda hazırlandığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Bu yöntem ile elde edilen bileşimler farklı taşıyıcı yağlar, vitaminler, mineraller ile birleştirilerek doğal, sağlıklı ve etkili ürünler olarak kullanıma sunulmuştur. Modern makinaların desteği ve ekstraksiyon cihazı sayesinde uygun basınç ve sıcaklıkla karbondioksit kullanılarak, istenilen özellikteki bileşiklerin ayrılması ve izolasyonu gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz doğal ekstraklar, uygun bir taşıcıyı sistem oluşturularak, vücutta emiliminin kolaylaştırıldığı etkili ve doğal bir ürün haline getirilmiştir."

Hakkı Çiftçi ise yatırımla insan sağlığına katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, "SÜ'nün altyapı imkanlarıyla bitkilerden elde edilen ekstrakların ve bileşenlerin analizleri her aşaması titizlikle kontrol edilerek ve bilimsel kurallar dikkate alınarak tamamlandı. Ar-Ge'ye 3 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Belgelendirme aşamalarını da tamamladık. Bu haftadan itibaren de piyasaya sunulacak. Kalite değeri yüksek ürün geliştirmiş olduk. Yurt dışı pazarına açılacağız. Ürünlerimiz ilaç yerine kullanılamaz, destekleyici gıda sınıfındandır." diye konuştu.

13 bitkideki faydalı bileşiklerden gıda takviyesi üretildi
13 bitkideki faydalı bileşiklerden gıda takviyesi üretildi
13 bitkideki faydalı bileşiklerden gıda takviyesi üretildi
13 bitkideki faydalı bileşiklerden gıda takviyesi üretildi

Araştırma Geliştirme, Selçuk Üniversitesi, Çiftçi, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 13 bitkideki faydalı bileşiklerden gıda takviyesi üretildi - Son Dakika


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