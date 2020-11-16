Konya'da 136 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 136 şahıs, polisin denetimleri sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. İş yerlerinin yanı sırada bir çok noktada yapılan kontrollerde araç sürücüleri ve vatandaşlar kimlik kontrollerinden geçirildi. Yapılan GBT sorgulamalarının ardından çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı. Hırsızlık, fuhuş gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar, ilgili birimlere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - KONYA