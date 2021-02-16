Konya'da 14 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika
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Konya'da 14 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'da 14 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

16.02.2021 18:35

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede yüz yüze eğitime yarın da ara verildi.

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede yüz yüze eğitime yarın da ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

Kentte, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bozkır, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Karapınar, Seydişehir, Yunak ve Taşkent ilçelerinde yarın için de yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.


Kaynak: DHA
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Derbent, Çeltik, Bozkır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 14 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 14 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika
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