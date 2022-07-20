Konya'da 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

20.07.2022 12:50
Konya'da 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Konya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Analiz ve Teknik Takip Büro Amirliklerince yapılan çalışmalar neticesinde Konya'da, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 2 ayrı çalışma çerçevesinde yapılan operasyonlarda 1 ev, 1 tır ve 1 kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramalarda ekiplerin çalışmaları neticesinde toplamda 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 14 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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