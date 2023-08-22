Konya'da 14 yaşındaki genç kız dedesini bıçakladı - Son Dakika

Konya'da 14 yaşındaki genç kız dedesini bıçakladı

Son Güncelleme: 22.08.2023 08:04

Konya'da annesi tarafından dedesinin yanına bırakılan 14 yaşındaki genç kız, dedesini bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan genç kız, gazetecilere boks hareketi yaparak cevap verdi.

Konya'da annesi tarafından bir süre kalması için dedesinin yanına bırakılan 14 yaşındaki genç kız, dedesini bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan genç kız, gazetecilerin neden yaptın sorusuna boks hareketi yaparak, "Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana" diye cevap verdi.

EKMEK BIÇAĞI İLE YARALADI

Dün gece saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karacabaşveli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede 14 yaşındaki H.A., 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A.'nın (66) yanına bırakıldı. H.A., gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A'yı bıçaklayarak evden kaçtı.

Konya'da 14 yaşındaki genç kız dedesini bıçakladı

DURUMU AĞIR

Yaralanan yaşlı adamın sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İdris A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Konya'da 14 yaşındaki genç kız dedesini bıçakladı

"BOKS DA YAPAYIM MI SANA"

Olay yerindeki incelemelerinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli torunu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 yıldır boks eğitimi aldığı öğrenilen 14 yaşındaki şüpheli H.A., Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesinde bir cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık raporu alınmak üzere Konya Numune Hastanesine getirilen H.A., kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna, boks hareketi yaparak "Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana" diye cevap verdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin "İsteyerek yapmadım, farkında değildim" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 14 yaşındaki genç kız dedesini bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti
09:16 Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti
09:14 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba yorum: Tarihin en iyisi
09:10 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için ilk kez ekranlarda bu yorumu yaptı: Tarihin en iyisi
08:40 Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan tek takım oldu
08:36 Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan tek takım Fenerbahçe
08:30 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Belediye Başkanlığı İddialarına Cevap Verdi
08:30 Eşi tarafından birçok yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
08:26 İstanbul'a aday olacağı öne sürülen Fahrettin Koca sessizliğini bozdu: Gündemimde yok
08:26 Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 09:40:04. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da 14 yaşındaki genç kız dedesini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement