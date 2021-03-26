Konya'da 15 bin 294 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 gözaltı - Son Dakika

Konya'da 15 bin 294 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 gözaltı
26.03.2021 13:08
KONYA'da, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 15 bin 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.
KONYA'da, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 15 bin 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, kente uyuşturucu getirip, satacak şebekeyi belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere, merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslerde arama yapan polis ekipleri, 15 bin 294 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
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