Son Dakika Haberleri: Konya'da 15 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da 15 kaçak göçmen yakalandı

3 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, kaçak yollardan yurda giren 15 kaçak göçmen yakalandı.

Konya'da 15 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde, kaçak yollardan yurda giren 15 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ankara, Aksaray karayolunda yol kontrol ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalarda, yurda kaçak yollardan giren 14 Afganlı ve 1 Pakistanlı olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçakların sorgulamaları ve evraklarının tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere yabancılar şubesine gönderileceği öğrenildi. - KONYA
Jandarma, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Beni taciz etti" deyip başına odunla vurup öldürdü, cesedi de tavana astı Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada 10 liraya aldıkları uyuşturucu ölüme götürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:23:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da 15 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]