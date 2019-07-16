Konya'da 15 kaçak göçmen yakalandı
3 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde, kaçak yollardan yurda giren 15 kaçak göçmen yakalandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:45 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde, kaçak yollardan yurda giren 15 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ankara
, Aksaray
karayolunda yol kontrol ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalarda, yurda kaçak yollardan giren 14 Afganlı ve 1 Pakistanlı olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçakların sorgulamaları ve evraklarının tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere yabancılar şubesine gönderileceği öğrenildi. - KONYA
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