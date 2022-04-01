Konya'da 15 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında durdurulan araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada 15 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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