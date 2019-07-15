Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı
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Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldıKONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.
Konya Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı
KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.
15 Temmuz darbe girişimin 3'üncü yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, AK Partili milletvekilleri ile askeri yetkililer katıldı. Tören alanında katılımcılara 10 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. Alanı dolduranlar Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının konserini eşlik ederek dinledi.
15 Temmuz'da darbe girişimini anlatan bir sinevizyon gösterisi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Atatürk Havalimanında yaptığı konuşması, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi.
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