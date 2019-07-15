Son Dakika Haberleri: Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı
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Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı

4 saat önce

KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.

Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı, System.String[]
KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.
15 Temmuz darbe girişimin 3'üncü yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Partili milletvekilleri ile askeri yetkililer katıldı. Tören alanında katılımcılara 10 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. Alanı dolduranlar Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının konserini eşlik ederek dinledi.
15 Temmuz'da darbe girişimini anlatan bir sinevizyon gösterisi  yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşması, alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi.


- Konya
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
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