Son Dakika Haberleri: Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"
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Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"

3 saat önce

- Drone ile meydan görüntüsü Meydandan detaylar Kur'an-ı Kerim okunması Detay Konya Mevlana meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya'da
- Drone ile meydan görüntüsü
Meydandan detaylar
Kur'an-ı Kerim okunması
Detay Konya Mevlana meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:48 Kaynak: AA
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