Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"
3 saat önce
- Drone ile meydan görüntüsü Meydandan detaylar Kur'an-ı Kerim okunması Detay Konya Mevlana meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:48 Kaynak: AA
- Drone ile meydan görüntüsü
Meydandan detaylar
Kur'an-ı Kerim okunması
Detay Konya
Mevlana meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.
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