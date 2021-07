Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıl dönümü dolayısıyla Mevlana Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Program Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi izlendi.

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, 15 Temmuz'da milletin yekvücut halinde, birlik beraberlik içinde hain darbecilerin karşısında göstermiş olduğu direncin daim ve sabit olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türk devlet geleneklerinin gereği olan hem hakkın hukukun korunması hem de haksızlığa karşı topyekun direnişin ve dirilişi temsil eden milletimizin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Ne mutlu sizlere ki bu milletin birer mensubusunuz. Özellikle Konya'mızda bu medeniyetimizin Türk Milletinin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneklerini en güzel bir şekilde temsil ediyor ve bunu gelecek nesillere aktarıyorsunuz. Annelerimiz, bacılarımız, kız kardeşlerimiz, evlatlarımız, gençlerimiz bu tür bir haksızlık karşısında her zaman olduğu gibi bugün de fedai can etme noktasında bir kararlılık içindedir. Bu vesileyle memleketin birliği, bütünlüğü için, bayrak için, vatan için, ezan için, iman için, Kur'an için fedai can etmiş bütün şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Yine bu uğurda gazi olmuş bütün kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyoruz, sağlık sıhhat diliyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, bir araya gelinecek sebep 15 Temmuz ise toplanılacak yerin meydanlar olduğunu belirterek, "Çünkü o büyük zaferi biz bu meydanlarda kazandık. Devletimiz içinde uzun yıllar sinsice örgütlenen FETÖ Terör Örgütü, bundan 5 yıl önce devleti ele geçirmek için hain bir darbe girişimi ile düğmeye bastı. Türkiye tarihinin bu en alçak, en acımasız ve en kalleş saldırısı sorası 251 vatandaşımız şehadet şerbeti içerek ebediyete irtihal etti. 2 binin üzerinde vatandaşımız ise, yiğitliğin zirve yaptığı o gecede çeşitli yerlerinden yaralanarak gazilik payesi ile onurlandı. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Biliyoruz ki; 15 Temmuz, aziz milletimizin 1071'de başlattığı kutlu yürüyüşü sonlandırma teşebbüsüdür. Milletimize Birinci Dünya Savaşı sonrasında reva görülen Sevr'in ikinci versiyonudur. Ama Kurtuluş Savaşı'nda Sevr'i parçalayıp atan ecdadın torunları, aynı imanla 15 Temmuz'u da parçalayıp hain projeyi iade etti" diye konuştu.

Programa protokol mensupları ve Mevlana Meydanı'nı bayraklarla dolduran vatandaşlar katıldı. - KONYA